Руй Витория не стал говорить про судейство после матча с «Арсеналом»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория не стал обсуждать судейство после завершения матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (1:1).
— Сначала был период, когда все идеи удавалось воплотить в жизнь. Сегодня не получилось что-то. Не все игры одинаково хорошо проходят. Нужно было играть более эффективно. Мы знали, что надо действовать агрессивно, строго и без ошибок. Но и соперник знал это, готовился к матчу. Мы изначально понимали, что игра будет непростая.
— Как оцените сегодня судейство: два просмотра ВАР не в пользу Спартака, непросмотренный момент с Понсе?
— Не видел моменты в повторе, а говорить, не зная что-то наверняка, не могу.
«Спартак» набрал семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» с четырьмя очками идет на 13-й строчке. В следующем туре москвичи дома 26 августа встретятся с «Сочи», туляки в этот же день сыграют в гостях с грозненским «Ахматом».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю