Руй Витория не стал говорить про судейство после матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория не стал обсуждать судейство после завершения матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (1:1).

— Сначала был период, когда все идеи удавалось воплотить в жизнь. Сегодня не получилось что-то. Не все игры одинаково хорошо проходят. Нужно было играть более эффективно. Мы знали, что надо действовать агрессивно, строго и без ошибок. Но и соперник знал это, готовился к матчу. Мы изначально понимали, что игра будет непростая.

— Как оцените сегодня судейство: два просмотра ВАР не в пользу Спартака, непросмотренный момент с Понсе?

— Не видел моменты в повторе, а говорить, не зная что-то наверняка, не могу.

«Спартак» набрал семь очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» с четырьмя очками идет на 13-й строчке. В следующем туре москвичи дома 26 августа встретятся с «Сочи», туляки в этот же день сыграют в гостях с грозненским «Ахматом».