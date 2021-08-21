«Крылья Советов» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч РПЛ
«Крылья Советов» сыграют против «Сочи» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 21 августа в Самаре.
Стали известны стартовые составы команд на эту игру.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Зиньковский, Глушенков, Сергеев.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Карпов, Кабутов, Смирнов, Витюгов, Пиняев, Онугха, Сарвели, Цыпченко.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Юрганов, Барач, Родригу, Цаллагов, Юсупов, Попов, Ангбан, Барсов.
Запасные: Заболотный, Адамов, Маргасов, Маммана, Павлов, Колмаков, Жоаозиньо, Воробьев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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