Рустем Сайманов: «Мы не готовы рассматривать предложения по Бакаеву, Кварацхелии и Макарову. Как мы будем играть?»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в беседе с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» сделал предложение по Денису Макарову.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 9 матчей в чемпионате России и забил 4 мяча. Он перешел в «Рубин» в прошлом сезоне из «Нефтехимика».

— Какой смысл нам что-то обсуждать по нему, у нас на этой позиции всего три игрока, — сказал Сайманов «СЭ». — У нас Бакаев, Хвича Кварацхелия и Макаров. Как мы будем играть? У нас еще чемпионат только начался. Конечно, мы не готовы рассматривать предложения ни по одному из этих футболистов. (Сергей Федоров)