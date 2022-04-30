Руслан Нигматуллин оценил шансы «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил шансы железнодорожников в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Наверное, «Локомотив» попробует остановить команду Семака, но вряд ли это получится, «Зенит» рвется к своим медалям. «Локомотив» сейчас в режиме построения новой команды, а таким свойственна нестабильная игра.

Если «Локомотив» выйдет мотивированным на эту игру, то у «Зенита» возникнут проблемы. Чемпионство уже от них никуда не уйдет, но когда оно будет — вопрос. Жду интересный матч, а там уже посмотрим, как проявят себя обе команды. Клубы сейчас находятся на разных уровнях мотивации, но это футбол, все возможно в этой игре», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля, начало — в 19.30 (мск).