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Президент «Урала» заявил, что расширил бы РПЛ до 20 команд

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ.

Вчера, 29 апреля появилась информация о том, что число команд в лиге могут увеличить до 18, а также ввести мораторий на вылет из высшего дивизиона.

«Я ничего об этом не знаю. Вообще первый раз слышу. Нам никто о расширении не сообщал. Если такое решение действительно будет принято, я только «за», потому что у нас большая страна. Дай бог! Я бы даже до 20 команд расширил», — приводит Sport24 слова Иванова.

В данный момент в РПЛ участвуют 16 команд. Клубы, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, вылетают в Олимп-ФНЛ. Команды, которые заканчивают сезон на 13-й и 14-й строчках, должны играть стыковые матчи за место в премьер-лиге с командами, занявшими 3-е и 4-е места в ФНЛ.

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Урал» занимает 14-е место с 24 очками в 26 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-30-prezident-urala-o-rasshirenii-rpl-day-bog-yaby-dazhe-do-20-komand-rasshiril

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П2

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1.30

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5%

1.85

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3%

1.81
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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3
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4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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