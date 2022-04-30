Президент «Урала» заявил, что расширил бы РПЛ до 20 команд

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном расширении Тинькофф РПЛ.

Вчера, 29 апреля появилась информация о том, что число команд в лиге могут увеличить до 18, а также ввести мораторий на вылет из высшего дивизиона.

«Я ничего об этом не знаю. Вообще первый раз слышу. Нам никто о расширении не сообщал. Если такое решение действительно будет принято, я только «за», потому что у нас большая страна. Дай бог! Я бы даже до 20 команд расширил», — приводит Sport24 слова Иванова.

В данный момент в РПЛ участвуют 16 команд. Клубы, занявшие 15-е и 16-е места по итогам сезона, вылетают в Олимп-ФНЛ. Команды, которые заканчивают сезон на 13-й и 14-й строчках, должны играть стыковые матчи за место в премьер-лиге с командами, занявшими 3-е и 4-е места в ФНЛ.

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Урал» занимает 14-е место с 24 очками в 26 матчах.