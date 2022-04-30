Бывший полузащитник сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 27 тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«В последнее время «Спартак» более-менее нашел свою игру. Но у «Крыльев» тоже достойная команда, тоже хорошо играли в последних матчах. Вроде у них должны вернуться травмированные, которые заменят дисквалифицированных. А «Спартак» при своих болельщиках захочет победить после неудачи в «Ростове». Тем самым «Спартак» обезопасит себя, с этой победой, скорее всего, ни вылета, ни стыков не будет. Дома «Спартак» обычно играет интересно, так что жду увлекательный матч», — сказал Широков «СЭ».

Матч состоится 1 мая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.