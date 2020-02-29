Руслан Нигматуллин: «Месяц мы с женой жили раздельно, но потом я взялся за ум»

Бывший вратарь сборной «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о кризисном моменте, который был в его семейной жизни.

— В интернете вы опубликовали видео со своей женой Еленой, где рассказали, что вы вместе уже 24 года. Как удается сохранить такие теплые, трогательные отношения?

— Мы познакомились в декабре 1996 года. И практически через неделю стали жить вместе. Конечно, совсем без конфликтов невозможно. Я не поверю, что можно прожить 25 лет и ни разу не поссориться. На самом деле, счастливый брак — это все-таки труд. Он основан на любви, взаимопонимании, мудрости второй половины. Во всяком случае, у нас. Благодаря этому мы, наверное, столько и продержались. Это яркие, счастливые годы. Были и кризисные моменты. Но в целом каждый день мы проводим вместе. И даже сейчас, во время интервью, супруга сидит напротив меня.

— Вы сказали о кризисных моментах. Были ли такие периоды, когда хотелось все бросить, хлопнуть дверью и уйти?

— На седьмой год у нас был такой момент. Мы даже месяц жили раздельно, но потом я взялся за ум, и дальше все снова стало хорошо. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Руслана Нигматуллина — здесь.