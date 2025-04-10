РУСАДА в марте проверило на допинг Дзюбу впервые за пять лет

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в марте 2025 года впервые за пять лет был проверен на допинг РУСАДА, сообщает ТАСС.

С 2021 по 2024 год игрок не подвергался допинг-контролю со стороны РУСАДА. В 2019 и 2020 годах его проверили по разу. В 2018-м, когда в России проходил чемпионат мира по футболу, Дзюба тестировался РУСАДА на допинг 6 раз, в 2017-м — 1.

9 марта форвард «Акрона» в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) забил 234-й гол в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова. Десятью днями позже он опередил Кержакова и по голам за сборную России (31). В настоящее время на счету 36-летнего Дзюбы 236 забитых мячей.

Дзюба с сентября 2024 года является игроком «Акрона». Ранее он выступал за такие команды, как «Локомотив», «Адана Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак».