ЦСКА поздравил Чалова с 27-летием
ЦСКА поздравил бывшего нападающего команды Федора Чалова с днем рождения.
10 апреля футболисту исполнилось 27 лет.
«Поздравляем с днем рождения воспитанника красно-синего клуба, в составе которого он провел 263 игры!» — говорится в сообщении клуба.
Чалов летом 2024 года перешел из ЦСКА в ПАОК. В текущем сезоне он провел 36 матчей за греческий клуб, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.
Источник: ФК ЦСКА
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|9.08
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|Ж
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|0
|
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