ЦСКА поздравил Чалова с 27-летием

ЦСКА поздравил бывшего нападающего команды Федора Чалова с днем рождения.

10 апреля футболисту исполнилось 27 лет.

«Поздравляем с днем рождения воспитанника красно-синего клуба, в составе которого он провел 263 игры!» — говорится в сообщении клуба.

Чалов летом 2024 года перешел из ЦСКА в ПАОК. В текущем сезоне он провел 36 матчей за греческий клуб, забил пять мячей и сделал семь результативных передач.