В руководстве «Акрона» заявили, что бюджет команды — один из самых низких в РПЛ
Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов оценил бюджет клуба в сравнении с остальными командами РПЛ.
«Уверенно можно заявить, что наш бюджет входит в топ-3 РПЛ с конца. Он больше 1 миллиарда рублей. Для нас, как частного клуба, важно привлекать внешние финансы, не государственные», — сообщил Власов.
Владелец тольяттинского клуба Павел Морозов также отметил, что клуб не получает финансирования от администрации Самарской области.
«Клуб абсолютно частный. Никаких региональных денег нет. Но, конечно, мы общаемся с губернатором Самарской области. Мы заинтересованы, чтобы футбол в регионе развивался, чтобы было два сильных клуба в РПЛ, две сильные академии», — заявил Морозов.
«Акрон» был основан в 2018 году, сезон-2024/25 стал для клуба дебютным в РПЛ. Кроме того, Самарскую область в высшем дивизионе страны представляют «Крылья Советов», которые базируются в административном центре региона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0