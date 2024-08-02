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Сегодня, 17:32

В руководстве «Акрона» заявили, что бюджет команды — один из самых низких в РПЛ

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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов оценил бюджет клуба в сравнении с остальными командами РПЛ.

«Уверенно можно заявить, что наш бюджет входит в топ-3 РПЛ с конца. Он больше 1 миллиарда рублей. Для нас, как частного клуба, важно привлекать внешние финансы, не государственные», — сообщил Власов.

Владелец тольяттинского клуба Павел Морозов также отметил, что клуб не получает финансирования от администрации Самарской области.

«Клуб абсолютно частный. Никаких региональных денег нет. Но, конечно, мы общаемся с губернатором Самарской области. Мы заинтересованы, чтобы футбол в регионе развивался, чтобы было два сильных клуба в РПЛ, две сильные академии», — заявил Морозов.

«Акрон» был основан в 2018 году, сезон-2024/25 стал для клуба дебютным в РПЛ. Кроме того, Самарскую область в высшем дивизионе страны представляют «Крылья Советов», которые базируются в административном центре региона.

РПЛ
ФК Акрон
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Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
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Бителло

Динамо

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