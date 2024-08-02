Стала известна сумма, которую «Динамо» заплатило за нападающего олимпийской сборной Марокко

Как стало известно «СЭ», «Динамо» заплатило клубу «Раджа Касабланка» за переход Мехди Маухуба 1,66 миллиона евро (18 миллионов марокканских дирхам).

21-летний форвард присоединится к бело-голубым после Олимпиады, на которой он выступает за сборную Марокко. Контракт подписан на 5 лет.