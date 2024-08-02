Медина рассказал об изменениях в «Спартаке» после прихода Станковича

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился мнением об изменениях в команде после прихода нового главного тренера Деяна Станковича.

«Когда он пришел, мы с самого начала старались выполнять его требования на поле, придерживаться его стиля игры. Кажется, мы в этом преуспели. Первый наш матч был не самым удачным, но затем мы сумели вернуться, восстановиться и показать, что умеем. Теперь важно продолжать в таком же духе. Исправлять ошибки. Мы будем бороться в чемпионате. У нас очень хорошая команда», — сказал Медина Metaratings.ru .

«Спартак» после двух туров в нынешнем сезоне РПЛ набрал три очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.