Руководитель клуба болельщиков «Рубина» рассказал о встрече с Дюковым

Руководитель клуба болельщиков ФК «Рубин» Руслан Абдуллин в разговоре с «СЭ» прокомментировал встречу болельщиков с президентом РФС Александром Дюковым.

— Обсудили на встрече общие вопросы, — заявил «СЭ» Абдуллин. — Главный момент встречи — возобновление диалога между болельщиками и РФС. Поговорили о различных возможностях сотрудничества. Идей много, теперь дело за их реализацией. Хорошо, что такая встреча состоялась: болельщик — важнейшая часть футбольного сообщества, и важно учитывать его мнение. Наша общая цель — заполнить стадионы как на клубных матчах, так и на поединках сборной России. Диалог возобновлен, и больше не надо его заканчивать.

(Севастиан Терлецкий)