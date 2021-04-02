Президент РФС встретился с футбольными болельщиками

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков встретился с представителями общественных организаций болельщиков различных клубов, сообщается на официальном сайте РФС.

«Во время встречи участники обсудили концепцию взаимодействия с болельщиками, способы снижения количества правонарушений на стадионе и выстраивание коммуникации между болельщиками различных команд, а также формирование сообщества болельщиков сборной России», — говорится в сообщении.

Также представители РФС предложили создать Лигу фанатов и проводить конкурс перфомансов среди болельщиков.