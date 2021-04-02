Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Президент РФС встретился с футбольными болельщиками

11:08
Теги:

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков встретился с представителями общественных организаций болельщиков различных клубов, сообщается на официальном сайте РФС.

«Во время встречи участники обсудили концепцию взаимодействия с болельщиками, способы снижения количества правонарушений на стадионе и выстраивание коммуникации между болельщиками различных команд, а также формирование сообщества болельщиков сборной России», — говорится в сообщении.

Также представители РФС предложили создать Лигу фанатов и проводить конкурс перфомансов среди болельщиков.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213403

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...