Президент РФС встретился с футбольными болельщиками
11:08
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков встретился с представителями общественных организаций болельщиков различных клубов, сообщается на официальном сайте РФС.
«Во время встречи участники обсудили концепцию взаимодействия с болельщиками, способы снижения количества правонарушений на стадионе и выстраивание коммуникации между болельщиками различных команд, а также формирование сообщества болельщиков сборной России», — говорится в сообщении.
Также представители РФС предложили создать Лигу фанатов и проводить конкурс перфомансов среди болельщиков.
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