«Рубин» — «Зенит»: видео голов

«Рубин» принимает «Зенит» в матче 2-го тура чемпионата России.

В первом тайме Максим Глушенков замкнул прострел на дальней штанге, а Матео Кассьерра отличился с пенальти.

37-я минута. Глушенков — 0:1

44-я минута. Кассьерра — с пенальти — 0:2