«Динамо» — «Локомотив»: видео голов
«Динамо» принимает «Локомотив» в матче 2-го тура чемпионата России.
Счет роскошным ударом в девятку открыл полузащитник бело-голубых Лука Гагнидзе.
Перед перерывом форвард красно-зеленых Дмитрий Воробьев сравнял счет после быстрой контратаки.
В начале второго тайме защитник «Динамо» Милан Майсторович забил после углового.
12-я минута. Гагнидзе — 1:0
39-я минута. Воробьев — 1:1
59-я минута. Майсторович — 2:1
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|0
|0
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|
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|1
|1
|0
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|
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|1 : 3
|27.07
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|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
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|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
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|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
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|28.07
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Оренбург – Ахмат
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|
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Бителло
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