«Рубин» — «Зенит»: Хвича, Дрейер и Дзюба выйдут с первых минут, Азмун пропускает матч
Стали известны составы «Рубина» и «Зенита» на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ.
Как ранее сообщал «СЭ», игру пропустит форвард клуба из Санкт-Петербурга Сердар Азмун. 26-летний иранец не полетел с командой в Казань, где состоится встреча.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович.
Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Бакаев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Онугха.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.
Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.
Матч «Рубин» — «Зенит» состоится сегодня, 20 сентября. Начало встречи — в 18.30 (мск).
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