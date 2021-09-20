В понедельник, 20 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Рубин» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне казанцы дважды обыграли чемпиона с одинаковым счетом 2:1. После семи туров «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 17 баллами, у «Рубина» 14 очков и пятая строчка.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Рубин» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.