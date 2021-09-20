«Рубин» — «Зенит»: Клаудиньо забил первый гол за сине-бело-голубых
«Зенит» забил еще один мяч в ворота «Рубина» в матче восьмого тура Тинькофф РПЛ. Отличился Клаудиньо.
Бразилец отличился на 29-й минуте. Он забил после ошибки Оливера Абильдгора и комбинации с участием Артема Дзюбы.
Для Клаудиньо это первый мяч за новую команду. Счет матча — 2:0 в пользу «Зенита».
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