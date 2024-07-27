«Рубин» — «Зенит»: Изидор забил четвертый гол питерцев

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«Зенит» забил четвертый гол в ворота «Рубина» в матче 2-го тура РПЛ — 4:0.

На 90+2-й минуте отметился Вильсон Изидор.