«Динамо» — «Локомотив»: Нгамале увеличил преимущество хозяев

Читать «СЭ» в

Камерунский полузащитник «Динамо» Николас Нгамале забил третий мяч в ворота «Локомотива» в матче 2-го тура чемпионата России — 3:1.

Ранее у хозяев отличились Лука Гагнидзе и Милан Майсторович. Единственный гол железнодорожников записал на свой счет Дмитрий Воробьев.

«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».