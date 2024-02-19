«Рубин» внес в заявку 17-летнего иранского форварда Тахери
«Рубин» включил в заявку на сезон 17-летнего нападающего «Сепахана» Касру Тахери.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте РПЛ.
В феврале сообщалось, что иранец может продолжить карьеру в ЦСКА.
Тахери является воспитанником «Сепахана». На юношеском чемпионате мира-2023 форвард составе сборной Ирана провел 4 встречи, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.
«Рубин» после 18 туров с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: РПЛ
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|35-17
|36
|
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|8
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|29-22
|32
|
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|8
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|7
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|
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|
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|18
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|15
|
15
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|18
|3
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|12-24
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|
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|2
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30 тур
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
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Ростов
|16
|1
|5
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