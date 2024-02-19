«Рубин» внес в заявку 17-летнего иранского форварда Тахери

«Рубин» включил в заявку на сезон 17-летнего нападающего «Сепахана» Касру Тахери.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте РПЛ.

В феврале сообщалось, что иранец может продолжить карьеру в ЦСКА.

Тахери является воспитанником «Сепахана». На юношеском чемпионате мира-2023 форвард составе сборной Ирана провел 4 встречи, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

«Рубин» после 18 туров с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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