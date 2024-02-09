«Рубин» в товарищеском матче уступил клубу из второго дивизиона Австрии

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«Рубин» в товарищеском матче на сборах уступил австрийскому «Санкт-Пельтену» со счетом 1:2.

В составе казанцев отличился Валендин Вада, у клуба из второго дивизиона Австрии дубль оформил Рио Нитта.

В следующем матче «Рубин» 14 февраля сыграет с корейским клубом «Канвон».

Товарищеский матч

«Рубин» (Россия) — «Санкт-Пельтен» (Австрия) — 1:2 (1:0)

Голы: Вада, 9 (1:0). Нитта, 50 (1:1). Нитта, 60 (1:2).

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Безруков, Рожков (Пальцев, 46), Зотов, Вада, Ломовицкий (Шабанхаджай, 57), Иву (Иванов, 69), Даку.

Предупреждения: Ломовицкий, 22. Даку, 66.

9 февраля.