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9 февраля, 17:49

Шалимов оценил голы «Ростова» в матче со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о голах «Ростова» в матче Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (3:0).

«Первый гол вроде бы подтверждает историю, что «Спартаку» нужен вратарь. Но, на мой взгляд, ошибка Максименко — это вопрос того, что надо править. Он побежал тогда, когда этого не стоило делать, в ситуацию мог вмешаться и защитник. И судя по тому, что ситуация была в команде и с другим вратарем — Свиновым, это недоработка штаба. На мой взгляд, «Спартаку» не надо покупать нового вратаря — в раме вратари выглядят уверенно. Не надо ничего выдумывать с этими выходами из ворот. Второй гол — великолепное исполнение Комличенко, Коля просто красавец. Но я бы обратил внимание на то, что предшествовало завершающему удару: «Ростов» пошел в прессинг, когда Хлусевич подсунул мяч Зиньковскому, у которого не было адресов, не подстроился никто. И в итоге Зиньковский неудачно обработал, и за счет прессинга ростовчане отобрали мяч и начали атаку», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В следующем матче Зимнего кубка РПЛ красно-белые сыграют с «Аль-Ахли» (ОАЭ) 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алма-Аты.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shalimov-otsenil-goly-rostova-v-matche-s-uralom/
Игорь Шалимов
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ФК Спартак (Москва)
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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