Шалимов оценил голы «Ростова» в матче со «Спартаком»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о голах «Ростова» в матче Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (3:0).

«Первый гол вроде бы подтверждает историю, что «Спартаку» нужен вратарь. Но, на мой взгляд, ошибка Максименко — это вопрос того, что надо править. Он побежал тогда, когда этого не стоило делать, в ситуацию мог вмешаться и защитник. И судя по тому, что ситуация была в команде и с другим вратарем — Свиновым, это недоработка штаба. На мой взгляд, «Спартаку» не надо покупать нового вратаря — в раме вратари выглядят уверенно. Не надо ничего выдумывать с этими выходами из ворот. Второй гол — великолепное исполнение Комличенко, Коля просто красавец. Но я бы обратил внимание на то, что предшествовало завершающему удару: «Ростов» пошел в прессинг, когда Хлусевич подсунул мяч Зиньковскому, у которого не было адресов, не подстроился никто. И в итоге Зиньковский неудачно обработал, и за счет прессинга ростовчане отобрали мяч и начали атаку», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В следующем матче Зимнего кубка РПЛ красно-белые сыграют с «Аль-Ахли» (ОАЭ) 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алма-Аты.