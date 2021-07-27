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«Рубин» разгромил «Урал» в матче молодежного первенства

16:05

«Рубин» одержал разгромную победу над «Уралом» (4:0) в матче 2-го тура молодежного первенства России.

Молодежные команды

2-й тур

«Рубин — мол.» (Казань) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 4:0 (1:0)

Голы: Раджабов, 30 (1:0). Фаттахов, 70 (2:0). Зияисов, 72 (3:0). , 88 (4:0).

Удаление: (Урал — мол.), 75.

Судья: Рубцов (Нижний Новгород).

27 июля. Казань. Стадион «Рубин».

В параллельной встрече «Нижний Новгород» выиграл у «Крыльев Советов» (2:0).

«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — 0:2 (0:0)

Голы: Гаганин, 77 (0:1). , 90+7 (0:2).

Судья: Целовальников (Астрахань).

27 июля. Самара. Стадион «Металлург»

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