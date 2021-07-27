«Рубин» разгромил «Урал» в матче молодежного первенства
16:05
«Рубин» одержал разгромную победу над «Уралом» (4:0) в матче 2-го тура молодежного первенства России.
Молодежные команды
2-й тур
«Рубин — мол.» (Казань) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 4:0 (1:0)
Голы: Раджабов, 30 (1:0). Фаттахов, 70 (2:0). Зияисов, 72 (3:0). , 88 (4:0).
Удаление: (Урал — мол.), 75.
Судья: Рубцов (Нижний Новгород).
27 июля. Казань. Стадион «Рубин».
В параллельной встрече «Нижний Новгород» выиграл у «Крыльев Советов» (2:0).
«Крылья Советов — мол.» (Самара) — «Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — 0:2 (0:0)
Голы: Гаганин, 77 (0:1). , 90+7 (0:2).
Судья: Целовальников (Астрахань).
27 июля. Самара. Стадион «Металлург»
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