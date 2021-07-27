«Ростов» объявил, что матч 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» пройдет без зрителей. Как отмечается, это требование Роспотребнадзора в связи с распространением коронавируса.

Встреча пройдет 1 августа на «Ростов Арене» (начало — в 20.00 мск.).



«Уважаемые болельщики! Мы вынуждены вам сообщить, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Ростовской области и согласно требованию Роспотребнадзора, матч «Ростов» — «Зенит», который состоится 1 августа, пройдет без зрителей, — говорится в сообщении клуба. — Мы приносим извинения за причинённые неудобства. Это очень грустная новость не только для болельщиков, но и для всего клуба. Просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием, ведь мы уверены, что так будет не всегда, и скоро болельщики вернутся на трибуны «Ростов Арены».