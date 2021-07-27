«Спартак» интересуется правым защитником «Порту»
17:35
Как стало известно «СЭ», «Спартак» контактировал с «Порту» по поводу правого защитника Вилсона Манафы.
Стороны продолжают переговоры. Москвичей может смутить высокая цена на 28-летнего португальского футболиста.
В прошлом сезоне Манафа провел 48 матчей за «Порту» и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до конца июня 2023 года. Манафа выступает за «Порту» с 2019-го.
Портал transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.
Тимофей Клочков
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