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«Спартак» интересуется правым защитником «Порту»

17:35
Вилсон Манафа. Фото Instagram
Вилсон Манафа. Фото Instagram
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Как стало известно «СЭ», «Спартак» контактировал с «Порту» по поводу правого защитника Вилсона Манафы.

Стороны продолжают переговоры. Москвичей может смутить высокая цена на 28-летнего португальского футболиста.

В прошлом сезоне Манафа провел 48 матчей за «Порту» и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с португальской командой действует до конца июня 2023 года. Манафа выступает за «Порту» с 2019-го.

Портал transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Тимофей Клочков

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