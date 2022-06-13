«Рубин» интересовался Лысцовым, но выбрал Мартыновича

По информации «СЭ», «Рубин» рассматривал кандидадутуру защитника Виталия Лысцова для подписания этим летом, но выбрал 34-летнего Александра Мартыновича.

Лысцов в мае стал свободным агентом после истечения контракта с «Ахматом» и мог перейти в казанский клуб, но в «Рубине» решили подписать более опытного защитника.

Мартынович выступал в «Краснодаре» с 2010 года. В прошлом сезоне защитник провел за краснодарский клуб 8 матчей в Тинькофф РПЛ.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» набрал 29 очков в 30 матчах и вылетел в ФНЛ.