Тренер ММА заявил, что Дзюба мог бы добиться отличных результатах в единоборствах

Тренер российского бойца ММА Александра Волкова Тарас Кияшко в беседе с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями после совместной тренировки с Артемом Дзюбой.

«Артем находится в прекрасной форме! Он в ожидании нового футбольного сезона, сейчас у нас есть с ним время для тренировок. Мы тренируемся с ним уже не в первый раз. Он отлично бьет руками и ногами, да и ведет борьбу тоже неплохо. Если бы не футбол, то Дзюба стал бы отличным бойцом ММА. У него имеются прекрасные данные: рост, стойкость, сила, длинные руки и ноги. Все, что нужно прям», — сказал Кияшко «СЭ».

Ранее Дзюба в своих соцсетях показал фото с тренировки по MMA. Экс-футболист «Зенита» занимался под руководством Кияшко.