Агент Комппера: «Марвин уже должен быть в России»

Агент тренера «Локомотива» заявил, что Комппер уже вернулся в Россию

Агент Марвин Дурн рассказал, что его клиент Марвин Комппер уже отправился в Москву. В скором времени тренеру предстоит начать предсезонный сбор с «Локомотивом».

«Да, так и есть, мистер Комппер уже должен быть в России», — заявил Дурн «РБ Спорт».

Ранее Компер был назначен исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников. «Локомотив» не мог заявлять его на матчи в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии категории Pro.

«Локомотив» занял шестое место в РПЛ в сезоне-2021/22.