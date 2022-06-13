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Агент Комппера: «Марвин уже должен быть в России»

Агент тренера «Локомотива» заявил, что Комппер уже вернулся в Россию
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Марвин Дурн рассказал, что его клиент Марвин Комппер уже отправился в Москву. В скором времени тренеру предстоит начать предсезонный сбор с «Локомотивом».

«Да, так и есть, мистер Комппер уже должен быть в России», — заявил Дурн «РБ Спорт».

Ранее Компер был назначен исполняющим обязанности главного тренера железнодорожников. «Локомотив» не мог заявлять его на матчи в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии категории Pro.

«Локомотив» занял шестое место в РПЛ в сезоне-2021/22.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-komppera-marvin-uzhe-dolzhen-by-t-v-rossii/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Франция 0
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16%

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11%

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⚽ Футбол. Лига наций A
Англия
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Германия
Италия

Х

23%

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ТМ 2.5

17%

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Ф2 (+1.5)

9%

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Марвин Комппер
ФК Локомотив (Москва)
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
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16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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