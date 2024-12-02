«Рубин» проведет зимние сборы в Турции

В пресс-службе «Рубина» ответили на вопрос «СЭ» о планах команды на предстоящие зимние сборы.

«Сборы «Рубина» состоятся в Турции. Все три сбора пройдут в Белеке с 15 января», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Рубин» после 17-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.

Заключительный перед зимней паузой матч казанская команда проведет 7 декабря против махачкалинского «Динамо».