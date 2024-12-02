Лунев не сыграет с «Ахматом»

Как стало известно «СЭ», голкипер «Динамо» Андрей Лунев не прилетел в Грозный и не сыграет сегодня с «Ахматом» из-за ротавирусной инфекции. Также в Москве по медицинским соображениям остались Майсторович, Гагнидзе и Макаров.

Матч «Ахмат» — «Динамо» состоится 2 декабря. Начало — в 19.00 мск.