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Гатагов считает, что Дзюба мог бы заиграть в «Кайрате»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Локомотива» Алан Гатагов поделился мнением о возможном трансфере форварда «Акрона» Артема Дзюбы в «Кайрат».

«Если Артем будет в своих кондициях и без травм, то здесь выигрывают обе стороны. «Кайрат» получит хорошего и опытного форварда, который плюс передаст бесценный опыт партнерам и всему футболу в чемпионате. Артем получит участии в еврокубках. И в том, чтобы доказать себе, что все не зря, и он еще несколько лет может играть на высоком уровне. Главное, чтобы не относились к этому, как к завершению карьеры в «Кайрате». Ведь зная Артема, он зол и воин по-спортивному. Иногда — и один в поле!» — цитирует Гатагова Legalbet.kz.

Контракт Дзюбы с «Акроном» действует до лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 10 матчей, 2 гола и 3 результативные передачи.

Источник: legalbet.kz
Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Кайрат
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 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
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 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
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 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
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 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
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14
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