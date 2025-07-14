«Рубин» продлил контракты с Тесленко и Апшацевым

«Рубин» подписал новые контракты с защитником Егором Тесленко и полузащитником Маратом Апшацевым, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с 24-летним Апшацевым рассчитано до 2028 года, а 24-летний Тесленко продолжит выступать за команду до 2029 года.

В сезоне-2024/25 защитник провел за «Рубин» 33 матча во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи. На счету полузащитника 13 игр, в которых он не отметился результативными действиями.

Ранее в понедельник клуб из Казани объявил о продлении контрактов с полузащитником Русланом Безруковым и защитником Игором Вуячичем.