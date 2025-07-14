Семак: «Вега будет прогрессировать и больше адаптироваться с каждой игрой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, успел ли новичок команды Роман Вега полноценно адаптироваться к новым для себя условиям.

Сине-бело-голубые объявили о переходе Веги 3 июля. 21-летний аргентинец подписал пятилетний контракт с клубом.

«Посмотрим. Полноценно? Конечно же, нет. Он привыкает, адаптируется к партнерам, к команде. Вчера он сыграл немного лучше — достаточно интенсивно, он довольно хорошо работает с мячом. Конечно, ему потребуется время, но уже видно, что это игрок качественный. Конечно, он будет прогрессировать и будет больше адаптироваться с каждой игрой», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.

Вега является воспитанником «Архентинос Хуниорс». Также он на правах аренды играл за дублирующий состав «Барселоны».