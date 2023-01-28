«Рубин» продавать нападающего Лисаковича в «Торпедо»
Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не перейдет в «Торпедо» этой зимой, утверждает «РБ Спорт».
Казанский клуб отказался продавать Лисаковича в московский клуб. В «Рубине» рассчитывают на форварда в оставшейся части сезона. Сам футболист также намерен помочь команде вернуться в РПЛ.
Лисакович выступает в России с июля 2020 года, когда он перешел из солигорского «Шахтера» в московский «Локомотив».
В январе 2022 года форвард подписал контракт с «Рубином», за который сыграл в сумме 29 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 3 голевые передачи.
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
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Сочи – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
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Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Локомотив
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|1
|3
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Олег Дмитриев
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|1
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Торпедо М
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|1
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