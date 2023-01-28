«Рубин» продавать нападающего Лисаковича в «Торпедо»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не перейдет в «Торпедо» этой зимой, утверждает «РБ Спорт».

Казанский клуб отказался продавать Лисаковича в московский клуб. В «Рубине» рассчитывают на форварда в оставшейся части сезона. Сам футболист также намерен помочь команде вернуться в РПЛ.

Лисакович выступает в России с июля 2020 года, когда он перешел из солигорского «Шахтера» в московский «Локомотив».

В январе 2022 года форвард подписал контракт с «Рубином», за который сыграл в сумме 29 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 3 голевые передачи.