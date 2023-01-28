Родригао — о Fan ID: «Не могу представить, что «Зенит» останется без 12-го игрока»

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» выразил уверенность, что команда не останется без поддержки после введения паспорта болельщика.

— Актуальная тема — введение в РПЛ карты болельщика. Вы с одноклубниками обсуждали ситуацию внутри команды?

— Любой команде, где бы она ни играла, нужна поддержка. Я не могу себе представить, что «Зенит» останется без 12-го игрока, просто не верю в это.

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.