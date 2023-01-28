Родригао: «Российский паспорт? Может быть, однажды задумаюсь об этом всерьез»

Защитник «Зенита» Родригао в интервью «СЭ» рассказал о том, что пока не задумывается о получении гражданства РФ.

— Малком и Клаудиньо делают российское гражданство. Возникали ли у тебя мысли тоже сделать его? — вопрос Родригао.

— Никогда об этом не задумывался, потому что не располагал детальной информацией о том, для чего мне это нужно. Может быть, однажды я задумаюсь об этом всерьез. Не вижу никаких препятствий, чтобы рассмотреть этот вопрос. Мне очень нравится в России, я благодарен этой стране за то, как она приняла меня, как здесь развивается моя карьера.