Шесть футболисток «Зенита» предстали в образах героинь античных скульптур
Шесть футболисток «Зенита» — Юлия Гриченко, Вероника Куропаткина, Габриэла Гживиньска, Юлия Слесарчик, Ана Диаш и Ника Белова — предстали в образах героинь античных скульптур в главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге, информирует сайт клуба.
Ключевой идеей фотопроекта стал тезис о том, что женское тело, как и произведение искусства, нуждается в бережном отношении и заботе. Этим проектом, получившим громкий международный резонанс, авторы обращают внимание на проблему осведомленности о раке молочной железы и подчеркивают важность своевременной заботы о своем здоровье.
Выставка продлится с 24-го декабря 2021-го года по 23-е января 2022-го года в Общественном форуме Главного Штаба Государственного Эрмитажа. Вход свободный.
, чтобы подчеркнуть, что женское тело, как и произведения искусства, нуждается в бережном отношении и заботе.
Дополнительная информация:
https://w.fc-zenit.ru/news/2021-12-24-v-glavnom-shtabe-ermitazha-otkrylas-vystavka-s-portretami-futbolistok-zenita.htm
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