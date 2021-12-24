Шесть футболисток «Зенита» предстали в образах героинь античных скульптур

Шесть футболисток «Зенита» — Юлия Гриченко, Вероника Куропаткина, Габриэла Гживиньска, Юлия Слесарчик, Ана Диаш и Ника Белова — предстали в образах героинь античных скульптур в главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге, информирует сайт клуба.

Ключевой идеей фотопроекта стал тезис о том, что женское тело, как и произведение искусства, нуждается в бережном отношении и заботе. Этим проектом, получившим громкий международный резонанс, авторы обращают внимание на проблему осведомленности о раке молочной железы и подчеркивают важность своевременной заботы о своем здоровье.

Выставка продлится с 24-го декабря 2021-го года по 23-е января 2022-го года в Общественном форуме Главного Штаба Государственного Эрмитажа. Вход свободный.

, чтобы подчеркнуть, что женское тело, как и произведения искусства, нуждается в бережном отношении и заботе.