«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
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Тренерский штаб «Фиорентины» не заинтересован в российском форварде Александре Кокорине, сообщает Calciomercato.com. Игрока предложили клубам из Турции и России.
Также источник указывает, что у игрока есть проблемы с итальянским языком, поэтому он не понимает того, что ему говорят. Кроме того, его зарплата в два миллиона евро за сезон сочтена слишком высокой как для запасного.
30-летний россиянин в прошлом сезоне провел четыре матча за «Фиорентину» в серии А и не отметился результативными действиями.
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