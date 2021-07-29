«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам

Тренерский штаб «Фиорентины» не заинтересован в российском форварде Александре Кокорине, сообщает Calciomercato.com. Игрока предложили клубам из Турции и России.

Также источник указывает, что у игрока есть проблемы с итальянским языком, поэтому он не понимает того, что ему говорят. Кроме того, его зарплата в два миллиона евро за сезон сочтена слишком высокой как для запасного.

30-летний россиянин в прошлом сезоне провел четыре матча за «Фиорентину» в серии А и не отметился результативными действиями.