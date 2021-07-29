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«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам

00:27
Александр Кокорин. Фото calciomercato.com.
Александр Кокорин. Фото calciomercato.com.
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Тренерский штаб «Фиорентины» не заинтересован в российском форварде Александре Кокорине, сообщает Calciomercato.com. Игрока предложили клубам из Турции и России.

Также источник указывает, что у игрока есть проблемы с итальянским языком, поэтому он не понимает того, что ему говорят. Кроме того, его зарплата в два миллиона евро за сезон сочтена слишком высокой как для запасного.

30-летний россиянин в прошлом сезоне провел четыре матча за «Фиорентину» в серии А и не отметился результативными действиями.

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Евгений Петров все материалы автора

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