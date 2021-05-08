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«Рубин» показал видео с покупкой билетов в Европу, намекнув на попадание в еврокубки

11:01
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Официальный Twitter «Рубина» опубликовал новое видео, в котором рассказал о планах команды попасть в еврокубки по итогам текущего сезона. В своем шуточном ролике они попытались заказать авиабилеты из Казани в Европу.

После нажатия кнопки «Найти билеты» появилось окошко: «Билеты не найдены». Затем «Рубин» ввел промокод «Еврокубки» в результате чего открылось сообщение: «На вашем счете не хватает 6 очков».

«Пора определяться с планами на следующий сезон», — написал «Рубин».

«Рубин» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России. 8 мая команда Леонида Слуцкого сыграет на выезде с «Арсеналом», а 16 мая дома с «Ротором».

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