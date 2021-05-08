«Рубин» показал видео с покупкой билетов в Европу, намекнув на попадание в еврокубки
Официальный Twitter «Рубина» опубликовал новое видео, в котором рассказал о планах команды попасть в еврокубки по итогам текущего сезона. В своем шуточном ролике они попытались заказать авиабилеты из Казани в Европу.
После нажатия кнопки «Найти билеты» появилось окошко: «Билеты не найдены». Затем «Рубин» ввел промокод «Еврокубки» в результате чего открылось сообщение: «На вашем счете не хватает 6 очков».
«Пора определяться с планами на следующий сезон», — написал «Рубин».
«Рубин» с 49 очками занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России. 8 мая команда Леонида Слуцкого сыграет на выезде с «Арсеналом», а 16 мая дома с «Ротором».
Пора определяться с планами на следующий сезон ??#АрсеналРубин pic.twitter.com/e1EM0TCLRF— «Рубин» Казань (@fcrk) May 8, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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