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«Уфа» — «Зенит»: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало

12:30
«Уфа» на своем поле примет «Зенит». Фото ФК «Уфа»
«Уфа» на своем поле примет «Зенит». Фото ФК «Уфа»
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В субботу, 8 мая, состоится матч 29-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Уфа» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России за два тура до его окончания. «Уфа» ведет борьбу за сохранение места в премьер-лиге, на данный момент команда идет на предпоследнем места с 21 баллом в активе.

Следить за матчем «Уфа» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Уфа» — «Зенит»

Уфа — Зенит

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