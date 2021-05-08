Карпов рассказал о настрое ЦСКА на матч с «Краснодаром»
Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал о настрое команды перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
«Для нас сейчас все равно, с какой командой и против какого тренера играть. Мы потеряли гораздо больше очков, чем планировали, цель — шесть набранных баллов в последних двух матчах сезона», — приводит пресс-служба армейцев слова Карпова.
Сегодня сыграем заключительный домашний матч сезона! Михалыч вернётся на 3-ю Песчаную, но уже в качестве соперника— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 8, 2021
? #ЦСКАкраснодар
? #РПЛ
? 19:30 мск
? #ВЭБарена
? Матч ТВ pic.twitter.com/hR6FgCzjFH
Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 8 мая. Начало встречи — в 19.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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