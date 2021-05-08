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Карпов рассказал о настрое ЦСКА на матч с «Краснодаром»

10:46
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Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал о настрое команды перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

«Для нас сейчас все равно, с какой командой и против какого тренера играть. Мы потеряли гораздо больше очков, чем планировали, цель — шесть набранных баллов в последних двух матчах сезона», — приводит пресс-служба армейцев слова Карпова.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 8 мая. Начало встречи — в 19.30 (мск).

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 29-й тур. Локомотив — Динамо, ЦСКА — Краснодар и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры