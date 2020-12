«Рубин» выложил видео со съемок своего хитового новогоднего клипа. В ролике главный тренер Леонид Слуцкий поет песню Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You», а футболисты принимают участие в театрализованном представлении.

Видео стало интернет-хитом, о нем написал ряд ведущих изданий Европы, легендарный футболист сборной Англии Гари Линекер и многие другие.