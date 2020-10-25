«Рубин» показал, что осталось за кадром победного матча с «Зенитом»

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:1).

После этой победы команда Леонида Слуцкого осталась на девятом месте с 18 очками, однако сократила отрыв до третьей позиции. Теперь расстояние до ЦСКА — пять баллов. «Зенит» же остался вторым, отпустив на три очка «Спартак».