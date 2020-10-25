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«Рубин» показал, что осталось за кадром победного матча с «Зенитом»

12:19
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Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:1).

После этой победы команда Леонида Слуцкого осталась на девятом месте с 18 очками, однако сократила отрыв до третьей позиции. Теперь расстояние до ЦСКА — пять баллов. «Зенит» же остался вторым, отпустив на три очка «Спартак».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи




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