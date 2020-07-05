«Рубин» — «Оренбург». Сиваков, Кулишев и Черных выйдут в стартовом составе. В запасе гостей четыре игрока
5 июля 2020, 17:10
Стали известны составы «Рубина» и «Оренбурга» на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Казани и начнется в 18:30 мск.
«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Коновалов, Зуев, Самошников, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Пабло Сантос, Абильдгор, Игнатьев.
Запасные: Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Данченко, Степанов, Тарасов, Могилевец, Бакаев С., Макаров, Марков.
«Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов.
Запасные: Руденко, Криворучко, Хорошков, Бидловский.
Ранее «Оренбург» пропустил два матча РПЛ из-за болезни нескольких игроков коронавирусом, за что получил два технических поражений.
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