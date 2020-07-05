Стали известны составы «Рубина» и «Оренбурга» на матч 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Казани и начнется в 18:30 мск.

«Рубин»: Дюпин, Старфельт, Коновалов, Зуев, Самошников, Кварацхелия, Давиташвили, Йевтич, Пабло Сантос, Абильдгор, Игнатьев.

Запасные: Коновалов, Гранат, Плиев, Поярков, Данченко, Степанов, Тарасов, Могилевец, Бакаев С., Макаров, Марков.

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов.

Запасные: Руденко, Криворучко, Хорошков, Бидловский.

Ранее «Оренбург» пропустил два матча РПЛ из-за болезни нескольких игроков коронавирусом, за что получил два технических поражений.