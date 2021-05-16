Деспотович рассказал о целях «Рубина» на следующий сезон
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал результат матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» (1:1).
«Честно, даже не знаю, что сказать. Такой трудный матч получился у нас сегодня. Наверно из-за большого напряжения от результата, нам нужно было выигрывать. Но и одного очка нам хватило для выходу в еврокубки. Было видно, что сыграли не лучшую нашу игру сегодня, но хорошо, что попали в Европу. Мы этого заслуживали весь год.
Я забил 14 мячей в этом сезоне, это лучший показатель для игроков «Рубина» с чемпионского 2009 года? Я только рад этому, потому что «Рубин» — большая команда, здесь играли большие нападающие. Буду стремиться дальше забивать еще больше.
Цели на следующий сезон? Надеемся, что в первую очередь попадем в групповой этап Лиги конференций. Дальше посмотрим, что и как. Сейчас нужно хорошо отдохнуть и восстановиться. У нас есть месяц. Спасибо всем болельщикам, которые сегодня пришли. Мы слышали поддержку", — цитирует Деспотовича официальный сайт клуба.
По итогам сезона казанцы вышли в Лигу Конференции. «Рубин» закончил гонку на 4-м месте в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/dzhordzhe-despotovich-rubin-bolshaya-komanda-zdes-igrali-bolshie-napadayuschie
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