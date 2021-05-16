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Деспотович рассказал о целях «Рубина» на следующий сезон

18:59
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович прокомментировал результат матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» (1:1).

«Честно, даже не знаю, что сказать. Такой трудный матч получился у нас сегодня. Наверно из-за большого напряжения от результата, нам нужно было выигрывать. Но и одного очка нам хватило для выходу в еврокубки. Было видно, что сыграли не лучшую нашу игру сегодня, но хорошо, что попали в Европу. Мы этого заслуживали весь год.

Я забил 14 мячей в этом сезоне, это лучший показатель для игроков «Рубина» с чемпионского 2009 года? Я только рад этому, потому что «Рубин» — большая команда, здесь играли большие нападающие. Буду стремиться дальше забивать еще больше.

Цели на следующий сезон? Надеемся, что в первую очередь попадем в групповой этап Лиги конференций. Дальше посмотрим, что и как. Сейчас нужно хорошо отдохнуть и восстановиться. У нас есть месяц. Спасибо всем болельщикам, которые сегодня пришли. Мы слышали поддержку", — цитирует Деспотовича официальный сайт клуба.

По итогам сезона казанцы вышли в Лигу Конференции. «Рубин» закончил гонку на 4-м месте в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик 0
Реал 0
Перерыв

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69

Дополнительная информация:

https://rubin-kazan.ru/posts/dzhordzhe-despotovich-rubin-bolshaya-komanda-zdes-igrali-bolshie-napadayuschie

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