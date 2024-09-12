«Рубин» может арендовать Дуарте у «Спартака»

Как стало известно СЭ, «Спартак» и «Рубин» ведут переговоры по возможной аренде защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

Парагваец выступает за «Спартак» с января 2023 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 33 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В нынешнем чемпионате России 24-летний защитник на поле пока не выходил. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.