«Рубин» — «Крылья Советов»: составы команд
12:33
В матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России «Рубин» примет «Крылья Советов». Стали известны составы команд.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Паблу Сантос, Зуев, Подберезкин, Коновалов, Йевтич, Кварацхелия, Давиташвили, Игнатьев.
Запасные: Коновалов, Городовой, Гранат, Поярков, Степанов, Уремович, Могилевец, Макаров, Самошников, Нильсен.
«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньоквский, Попович, Антон, Радонич.
Запасные: Рыжиков, Овсянников, Комбаров, Бурлак, Чичерин, Гацкан, Терехов, Иванов, Глушенков, Аль-Фаруиджи, Голенков.