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«Рубин» — «Крылья Советов»: составы команд

12:33
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В матче 21-го тура Тинькофф — чемпионата России «Рубин» примет «Крылья Советов». Стали известны составы команд.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Старфельт, Паблу Сантос, Зуев, Подберезкин, Коновалов, Йевтич, Кварацхелия, Давиташвили, Игнатьев.

Запасные: Коновалов, Городовой, Гранат, Поярков, Степанов, Уремович, Могилевец, Макаров, Самошников, Нильсен.

«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Зиньоквский, Попович, Антон, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Овсянников, Комбаров, Бурлак, Чичерин, Гацкан, Терехов, Иванов, Глушенков, Аль-Фаруиджи, Голенков.

Рубин — Крылья Советов

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