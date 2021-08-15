«Рубин» — «Крылья Советов»: Самошников были заменен из-за травмы
21:33
Защитник «Рубина» Илья Самошников получил травму в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Крыльев Советов». Он покидал поле, сильно прихрамывая.
Вместо Самошникова на замену во втором тайме вышел Владислав Игнатьев.
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